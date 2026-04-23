◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2026年4月23日エスコンF）スタメンマスクをかぶった楽天・伊藤光が、自身の37歳の誕生日に攻守で躍動した。3回の守りでは、2死一塁から二盗を狙った俊足・谷沢を正確な送球で刺し、今季初の盗塁阻止を記録。打っては2―1の6回1死満塁で、ツーシームにバットを折られながらもしぶとく中前に落とす適時打。「勝負球でくると思ったので思い切っていった。結果、僕らしい打球でヒットになっ