½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡¢ÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¡Ê¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ë¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤¬¡ÖÅÄÃæ¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤èLIVE ¡Á·û¤Á¤ã¤ó¤â¤¯¤ë¤è¤Í¡© ¡Ávol.2¡×¤ò¿ÀÆàÀî¡¦¥¹¥Ú¥ë¥Î¡¼¥ô¥¡¥«¥ï¥µ¥­¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ê¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ËÜÈÖÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÃæ¡¢ÌÚÍü¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÙ¹ï¡£½ªÈ×¥®¥ê¥®¥ê¤Ç?ÍðÆþ?¤·¡¢¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÌÚÍü·ûÉð ¡ÛÊóÆ»¿Ø¤ÎÃæ¤«¤é?ÃÙ¹ïÅÐ¾ì? ÁêÊý¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ø¥¨¡¼¥ëÁ÷¤ë¡ÖMC¥Ï¥Þ¡¼¤Î¿Í·Á¤òµ®