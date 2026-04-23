鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の第3話にHey! Say! JUMPの伊野尾慧がゲスト出演することが決定した。 参考：『未解決の女 Season3』波瑠演じる矢代朋がサプライズ登場「心から嬉しかったです！」 2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜