◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは反撃及ばず連勝は２でストップ。３位浮上はならず、再び借金１となった。コンディション不良で出遅れ、今季初登板の福島が先発。初回、連続三振で滑り出すなど、最速１５３キロの真っすぐとカットボール、カーブなども決まり、３回までは無失点に抑えた。しかし４回、２死一、二塁から伊藤裕に中前適時打を許し、先制される。打線が追いつき、同点