◆パ・リーグ日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）楽天が日本ハムに競り勝ち、連敗を３で止めた。序盤から激しい攻防が続いた。３回に伊藤裕の中前適時打で先制。しかし、直後に先発の滝中が清宮幸に適時打を浴びて同点に追いつかれた。同点の６回は黒川の右前適時打と、伊藤光の移籍後初打点となる中前適時打で勝ち越しに成功。単打でしぶとくつないでいく攻撃でリードを奪った。その裏には１点を返され、な