俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の第2話が23日に放送され、第3話（30日放送）のゲストとしてHey! Say! JUMPの伊野尾慧が出演することが明らかになった。【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送され