タレントの村重杏奈が自分の写真集の表紙を披露。刺激的なショットが反響を呼んでいる。村重は２３日までに自身のインスタグラムで「太陽といえば村重！よく喋るといえば村重！声がでかいといえば村重！村重！村重！村重！」とまず一気にまくしたてた。続けて「村重が強すぎて皆さん一旦クールダウンしたい頃ですか？了解しました！あんなを召喚します！両親か地元の友達くらいしかあんなと呼ばないですから」と記し、「こ