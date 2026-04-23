元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が23日、自身のインスタグラムを更新。衝撃のイメチェンショットを公開した。岩田アナは「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました！！そしてブリーチもして金髪に」とし、番組の企画で大胆なイメチェンに挑戦したことを報告。「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが笑、楽しかった！！！楽しいのが一番です笑」とつづってい