一世を風靡（ふうび）した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅが大人気女優との豪華２ショットを披露して注目を集めている。未唯ｍｉｅは２３日までに自身のインスタグラムを更新。「昨日、ふたつ目の観劇は『新宿発８時１５分』作・演出三谷幸喜音楽荻野清子」と書き出すと、「非常にスピード感があって、ひと時も見逃しも聞き逃しもしたくないミュージカル仕立ての素晴らしい作品」と、観劇した感想を端