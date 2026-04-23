バルセロナは23日、スペイン代表FWラミン・ヤマルが左足のハムストリングを負傷したことを発表した。ラ・リーガ第33節が現地時間22日に行われ、バルセロナは本拠地でセルタと対戦し、1−0で勝利を収めた。スタメン出場を果たしたヤマルは、40分に自ら獲得したPKを決めたが、その直後に左足を抑えてピッチに倒れ込み、途中交代を余儀なくされていた。ヤマルの状態が危ぶまれるなか、クラブは試合の翌日に同選手の検査結果を公