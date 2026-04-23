ヤクルト２−０広島（セ・リーグ＝２３日）――ヤクルトが４カード連続のカード勝ち越しで貯金を２桁の１０とした。五回にサンタナの２ランで先制し、継投で逃げ切った。広島は好機にあと１本が出ず。◇◆雨で中止：ＤｅＮＡ―阪神（横浜）