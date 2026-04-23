◇プロ野球パ・リーグ 楽天3-2日本ハム(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)楽天は日本ハムに勝利で連敗を「3」で止めました。楽天は両チーム無得点の4回、先頭の辰己涼介選手がヒットで出塁します。その後2アウトとなりますが、黒川史陽選手がヒットで出塁すると伊藤裕季也選手がタイムリーを放ち、1点を先制します。直後に追いつかれますが6回、ランナー2塁で黒川選手がタイムリーを放ち勝ち越します。さらに1アウト満塁にチャン