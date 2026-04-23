全日本プロレス２３日・新宿フェイス大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）がオデッセイ（３１）を破り公式戦初勝利を飾った。宮原は身長１９３センチ、体重１８４キロの巨体を誇るオデッセイの前に苦戦。ボディースラムを狙うも投げ切れず押しつぶされてしまう。コーナーからのダイビングボディープレスはギリギリで避け、ブラックアウトで切り返すも、ラ