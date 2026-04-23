女優の熊谷真実（66）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会2時間SP」（後9・00）に出演し、実父の驚くべき素性を明かした。めいでタレントの松田ゆう姫とともに、福岡県田川郡にある実家を大掃除、リフォームする企画に参加した。築150年と年季が入った家で、敷地面積は4000坪。家は2階建ての6LDKという豪邸だった。08年に死去した父・熊谷行年さんが、仕事を50歳でリタイアし、私財をなげうって山を開拓して作ったと