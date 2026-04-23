年金収入が一定額を下回っている世帯は「住民税非課税世帯」に該当し、税金や医療費、介護保険料などの優遇を受けることができます。しかし、昨今の物価高への備えとして、パートやアルバイトで少し家計を補いたいと考える方も多いはず。ここで気になるのが、「いくらまでなら、働いても住民税を非課税のままでいられるのか？」という点です。今回は、単身で年金を受け取りながら働く場合の住民税非課税となるボーダーラインについ