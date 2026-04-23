効率的な貯蓄や家事負担の軽減を目的に実家生活を選択しつつも、家族との距離感や一人の時間の確保に頭を悩ませる社会人は少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、宮崎県都城市在住・30歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】