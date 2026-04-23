ちいかわグッズ公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。タオル美術館より「ちいかわ」の新作タオルの登場を発表しました。【写真】ちいかわのかわいい新作タオル4月24日より発売開始同アカウントは「タオル美術館より『ちいかわ』の新作タオルが登場見ているだけで気分が明るくなるかわいいタオルがラインナップ」と新商品の発売を報告。24日より「ちいかわらんど、ちいかわマーケット、タオル美術館直営店、オンラインショッ