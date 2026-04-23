個別株投資を行っている中級者にとって、地政学リスクによる相場の急変はリスクであると同時に、ポートフォリオを見直すチャンスでもあります。不透明な時代に、プロはどう資産を動かすべきだと考えるのか。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに戦略を聞きました。中東情勢の影響で物価高や円安が加速。今、注目すべき投資先は？まず念頭に置くべきなのは、今回の中東情勢の影響でさらに物価高が進むだろ