歌手の工藤静香さんは4月23日、自身のInstagramを更新。料理をする動画を公開しました。【写真＆動画】工藤静香のおすすめ料理ショット「炒める音にお腹ぐぅぐぅです」工藤さんは「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」とつづり、1本の動画と4枚の写真を投稿。夕食のおかずが足りないときに手早く作れる料理を「酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理」と紹介しています。動画では