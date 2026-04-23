弾丸ライナーがマリナーズ右腕を直撃も…直後の仕草に米困惑【MLB】マリナーズ 5ー4 アスレチックス（日本時間23日・シアトル）投手を襲った打球がきっかけで起きた“珍事”が話題となっている。マリナーズは22日（日本時間23日）、本拠地でアスレチックスと対戦。初回、先発のローガン・ギルバート投手を強烈なピッチャー返しが襲ったが……まさかの事態に「なんてこった」「これが起きる確率ってどれくらいあるの」と米ファン