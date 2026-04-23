自民党のデジタル社会推進本部は23日、AI＝人工知能を活用した国家戦略についての提言をとりまとめました。AIを受け入れる時代から、国の構造そのものをAIを前提に作り替えることが必要だとしています。提言ではまず生成AIの進化により、国家間の競争はAIをいかに活用して成果を出せるかの「実装力」で決まる時代になったと指摘。「産業、行政、暮らし、安全保障、国際秩序にまたがる国家の構造そのものを、AIを前提に設計し直すこ