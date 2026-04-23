作詞家・秋元康氏（67）が23日までに更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、物議を醸した乃木坂46の曲について語る場面があった。多くのアイドルグループの作詞を手がける秋元だが「ファンからは猛攻撃を受けるけど」と言いながら“あること”を意図的にやるという。「たとえば乃木坂46だと『Same numbers』が良い曲だと、ファンから凄く支持されて。その次に普通は『Same numbers』