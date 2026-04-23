東京電力は２３日、福島第一原子力発電所２号機の原子炉圧力容器の内部調査で撮影した映像を公開した。２号機圧力容器内部の状況が明らかになるのは２０１１年３月の原発事故後初めて。調査は今月１４〜１６日に実施した。東電によると、ファイバースコープで撮影した映像には、核燃料を収納するシュラウド（炉心隔壁）やポンプとみられる構造物のほか、浮遊するダスト（ほこり）が映っていた。撮影した範囲で、内部に目立った