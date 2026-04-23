お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。個人事務所社長を務める妻の衝撃行動を明かした。妻の一目ぼれから交際、結婚に至ったというみなみかわ。妻の好きなところを聞かれると、「髪色をとにかく変える人で、僕がスキンヘッドで髪の毛を楽しめないんで、それを1カ月に1回くらい緑にしたり、青にしたり、赤にしたりするんで、そういうと