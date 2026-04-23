◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）米女子ゴルフツアーの今季メジャー初戦が開幕した。昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は午前７時１５分（同午後９時１５分）にトップスタート。出だし１０番パー４はパーで滑り出した。また、同時刻にスタートした西村優菜（スターツ）は１番パー５を