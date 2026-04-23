日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30 予想21.1万件前回20.7万件（新規失業保険申請件数) 予想182.1万件前回181.8万件（継続受給者数)