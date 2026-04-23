ドル売りに反応、原油が反落で＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方はドル売りが優勢。NY原油先物が92ドル台へと反落しており、有事ドル買いに巻き返しが入っている。ドル円は159.40台へと下落。ユーロドルは1.17ちょうど付近へ反発。ポンドドルは高値を1.3513付近に更新。 USD/JPY159.44EUR/USD1.1697GBP/USD1.3509