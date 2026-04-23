新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）21:30 結果21.4万件 予想21.1万件前回20.8万件（20.7万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11） 結果182.1万件 予想182.1万件前回180.9万件（181.8万件から修正）（継続受給者数)