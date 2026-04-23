鉱工業製品価格（3月）21:30 結果2.4% 予想1.9%前回0.6%（0.4%から修正）（鉱工業製品価格・前月比) 結果12.0% 予想9.4%前回0.9%（0.6%から修正）（原材料価格指数・前月比)