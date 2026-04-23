PK shampooが、6月から始まる全国ツアー『PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-』の対バンを発表した。 （関連：レトロリロン、ワンマンツアーで描き切った『コレクションアローン』の本当の願い孤独と肯定へ向かう強靭な現在地） 同情報は、本日4月23日に川崎クラブチッタにて行われたPK shampoo主催イベント『FIRE WALL Vol.3』にて発表されたもの。5月27日にリリースとなる最新EP『尊い偽星』