AFCチャンピオンズエリート(ACLE)準決勝・FC町田ゼルビア対シャバブ・アルアハリ(UAE)の試合で、シャバブ・アルアハリ側が重大な問題があったと再試合を求める申し立てをしたが、アジアサッカー連盟(AFC)の規律委員会は再試合を実施しない方向で調整しているという。サウジアラビア『アッシャルクル・アウサト』が伝えた。問題となっているのは、ACLE準決勝で行われた町田とシャバブ・アルアハリの試合。町田が1-0でリードして