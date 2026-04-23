まあ順当であろうと！▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。建築資材会社で働く一ノ瀬圭子さんも、育休復帰から2年が経過。第1子・太郎くんは保育園にすっかり慣れ、仕事も順調で「いい感じに回せているかも！」と思っていました。ワーママ生活もようやく軌道に乗ってきた…！そう感じていた矢先、一ノ瀬さんに新たな変化が訪れるのです。※本記事は