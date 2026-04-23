【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが今年1月17日から開催した4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』の模様を収めたライブBlu-ray＆DVDが6月24日に発売されることが決定、King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、ティザー映像が公開された。 さらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King &