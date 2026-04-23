松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。オールガールズクラシックは3日間、自動番組で編成される。初日9R、当銘姉妹の対決が実現した。妹の沙恵美（27＝愛知）は「姉との対決はやりづらい」と漏らす。姉の直美（29＝愛知）も「手の内を知られているので一番厄介」と苦笑いした。ただ、今回は強者が集うG1の舞台。直美は「家族ということは関係なく、沙恵美も私も自分らしいレ