TWICEのMOMOさん、SANAさんが、映画『プラダを着た悪魔2』ジャパンプレミアに登場しました。 【写真を見る】【 TWICE・MOMO&SANA 】赤いドレスでランウェイ披露「ファッションが大好き」モチベの上げ方も明かすそれぞれ特徴的な真っ赤なドレスでランウェイを歩いた2人。そのカスタムメイドのドレスを、MOMOさんは?シルエットがすごく素敵なニットのドレス?と、紹介。SANAさんも?映画のテーマに合うような、圧倒されるよう