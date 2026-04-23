23日（木）、公益社団法人SVリーグが大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のレギュラーシーズン全日程終了に伴い、リーダーズおよび個人表彰受賞者を発表した。 2025-26シーズンのSVリーグ男子レギュラーシーズンで優勝を飾ったのはサントリーサンバーズ大阪。同チームのオリビエ・キャットヘッドコーチがレギュラーシー