タレントの大沢あかね（40）が、21日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。「私のこと嫌いだと思う」という人気芸能人の実名を挙げた。大沢は2009年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚、10年に長女、16年に長男、19年に次女が誕生している。3児の母だけに芸能活動をセーブして子育てに専念した時期もあったが、久しぶりに出演したテレビ番組でショックを受けたことを明かした。大沢、「爆笑問題」太田