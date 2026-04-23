去年の冬に値段が高くなっていたネギが、徐々にお手頃価格になっています。なぜ価格が落ち着いてきたのか、そして意外と知らないネギの秘密に迫ります。【画像で見る】“ネギ”辛味を抑える切り方とオススメ料理ネギの青い葉の部分は本数が多いほど「〇〇」山形純菜キャスター：冬が旬のネギ、2025年の12月は少し高値でしたが、現在（2026年4月時点）では供給量も増え、価格が落ち着いてきています。▼上の“青い部分”が2本と4本