西武戦に先発したソフトバンク・大津＝ベルーナドームソフトバンクが連敗を3で止めた。大津は7回1失点、9奪三振の好投で3勝目。松本裕が2セーブ目。五回に近藤の二塁打で先制し、1―1の七回に近藤の中犠飛で勝ち越した。八回は海野が2点三塁打。西武は3連勝でストップ。