岩手県大槌町の２地区で起きた山林火災は発生から２日目の２３日も延焼が続いた。住宅など７棟が全焼し、避難指示は町の人口の４分の１に当たる１２２９世帯２５８８人に拡大。町は４か所に避難所を設け、午後３時時点で８９世帯２５２人が身を寄せた。県の午後３時時点のまとめによると、避難指示の対象は２３日朝の９００世帯１８８４人から３２９世帯７０４人が追加された。焼失面積は少なくとも小鎚（こづち）地区で約２３