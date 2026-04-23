「西武３−４ソフトバンク」（２３日、ベルーナドーム）ソフトバンクが競り勝って連敗を３で止めた。打線は五回２死二塁で近藤が右翼線に適時二塁打を放ち１点を先制。１−１の七回１死一、三塁で近藤の中犠飛で勝ち越した。２−１の八回は２死一、二塁で海野が右中間を破る２点三塁打を放った。先発の大津は７回５安打１失点で３勝目を挙げた。