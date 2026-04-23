タレントの所ジョージ（71）が23日、神奈川県・川崎市のスペルノーヴァカワサキで、演歌歌手田中あいみ（25）の新曲記念ライブ「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2」にゲスト出演した。田中の新曲「優柔不断with木梨憲武・所ジョージ」は、プロデュース・木梨憲武（64）、作詞作曲・所の第2弾で、2人はこの日も登場。3人で昨年のNHK紅白歌合戦出場を狙ったが、所は「かすりもしなかった」