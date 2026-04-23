手塚治虫の漫画『リボンの騎士』を原案とするNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が、Netflixにて8月に世界独占配信されることが決まった。併せて、ティザービジュアル、メインスタッフ、スタッフコメントが解禁となった。【写真】『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』ロゴビジュアル物語の詳細はまだ明かされていないが、死後37年たった今でも新しい読者を生み出し続ける漫画の神様・手塚治虫が描いた、男装の麗人