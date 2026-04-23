人気スラッシャーホラーシリーズ最新作『スクリーム 7』が、全米でシリーズ史上No.1オープニングを記録する大ヒットを受け、6月19日に日本公開されることが決定。本予告映像、本ビジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】ゴーストフェイスが怖すぎる『スクリーム 7』予告映像1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズ。第7弾となる