日向坂46卒業を発表している山口陽世の卒業セレモニーが開催されることが発表された。【写真】日向坂46「7回目のひな誕祭」での三期生4人公式サイトでは、「『7回目のひな誕祭』での解禁以来、大きな反響をいただいている日向坂46『三期生LIVE』。その多くの声援に応えまして、先に発表されたスケジュールに加え、新たに4公演がZepp TOURに追加されることになりました」と説明。さらに、「ツアーファイナルとなる、8月23日(