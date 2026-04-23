TWICEのMOMOとSANAが、23日に行われた映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアイベントに出席。本作のジャパンアンバサダーに就任したことへの喜びや、映画への期待を語った。【写真】MOMO、SANA、真っ赤なドレスの全身ショットが美しい〜！2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編集部を舞台に、ジャーナリスト志望でファッションとは縁のなかった主人公アンディが、絶え間なく超