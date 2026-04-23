歌手の田中あいみが２３日、神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、タレントの所ジョージと「とんねるず」の木梨憲武がゲスト出演した。開演前に報道陣の取材に応じ、ＮＨＫ紅白歌合戦出場への熱い思いを語った。田中が木梨のレギュラーラジオ番組、ＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」に出演したことをきっかけに交流を持つようになった３人。これまでに所は自身が手がけた約１００曲を田中に提供し、この日のコンサート