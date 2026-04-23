歌手の田中あいみが２３日、神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、タレントの所ジョージと「とんねるず」の木梨憲武がゲスト出演した。３人は開演前に報道陣の取材に応じ、所が楽曲制作のペースについて明かした。木梨のレギュラーラジオ番組、ＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」に出演したことをきっかけに、木梨プロデュース、所作詞・作曲の名のもとで曲を歌唱するようになった田中。２２日にリリースした新曲「優柔