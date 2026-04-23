【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・平良拳太郎―巨人・田中将大（１８時・横浜）◆中日・柳裕也―ヤクルト・松本健吾（１８時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆オリックス・エスピノーザ―日本ハム・伊藤大海（１８時・京セラドーム大阪）