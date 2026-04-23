歌手の田中あいみが２３日、神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、タレントの所ジョージと「とんねるず」の木梨憲武がゲスト出演した。開演前に報道陣の取材に応じ、木梨が昨年４月に咽頭がんを公表して療養中の石橋貴明について言及した。石橋の病状について問われた木梨は「何の展開もないですよ、まだ」と回答。石橋が完治すればライブも考えているといい、「ラジオでも言ってるけど、貴明が治して、でっかいところでやる